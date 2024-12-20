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Ankara- Samsun yolunda feci kaza! Refüje çarpan araca başka otomobil çarptı: 2 ölü

Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin orta refüje çarpmasının ardından araçtan inen iki kişi, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Feci kazada her iki kişi de hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bir yakıt istasyonunun önünde durdu. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 04:29 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 04:53
Ankara- Samsun yolunda feci kaza! Refüje çarpan araca başka otomobil çarptı: 2 ölü

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    Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

    Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA) Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA)

    ARAÇTAN İNEN İKİ KİŞİYE BAŞKA ARAÇ ÇARPTI

    Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 06 EYF 194 plakalı otomobilin orta refüje çarpmasının ardından araçtan inen T.D ve A.E, aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

    Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA) Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA)

    TAKLA ATARAK DURDU

    Kazaya karışan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bir yakıt istasyonunun önünde durdu.

    Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA) Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA)

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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