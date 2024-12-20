Ankara- Samsun yolunda feci kaza! Refüje çarpan araca başka otomobil çarptı: 2 ölü

Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (İHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.