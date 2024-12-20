En uzun gece Türkiye’nin o şehrinde yaşanacak! En uzun gece ne zaman? 2024 en uzun gece kaç saat sürüyor?

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GÜNDÖNÜMÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanıyor ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günleri ifade ediyor. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde stabil" duruyormuş gibi görünüyor. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihler gündönümünü yansıtıyor. Kış gündönümünde ise güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşüyor.