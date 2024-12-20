En uzun gece Türkiye’nin o şehrinde yaşanacak! En uzun gece ne zaman? 2024 en uzun gece kaç saat sürüyor?

En uzun gece, Kuzey Yarımküre'de kış gündönümüne denk geliyor ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde gece süreleri farklılık gösterecek. Peki, Türkiye'nin hangi şehri bu yıl en uzun geceyi yaşayacak ve gece ne kadar sürecek? İşte yanıtı…
En uzun gece, Kuzey Yarımküre'de kış gündönümüne denk geliyor ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde gece süreleri farklılık gösterecek. Peki, Türkiye'nin hangi şehri bu yıl en uzun geceyi yaşayacak ve gece ne kadar sürecek? İşte yanıtı…
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
En uzun gece 21 Aralık 2024 Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece yaşanacak.
EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE?
21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye'de en uzun gündüz Hatay'da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.
EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
En uzun gece süresi, bulunduğunuz enlem ve konuma göre değişecektir. 21 Aralık Kış Gündönümü'nde Kuzey Yarımküre'deki yerleşim yerlerinde gece süresi, ekvatordan kutuplara doğru uzadıkça artış gösterir.
Gece süresi, ekvatordan kutuplara doğru 12 saatten 24 saate kadar değişir. Ekvator'da gece ve gündüz 12 saat eşittir. Türkiye'de ortalama gece süresi 14-16 saat arasında değişir. Kuzey Kutbu'nda ise 24 saatlik karanlık yaşanır.
GÜNDÖNÜMÜ NE ANLAMA GELİYOR?
Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanıyor ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günleri ifade ediyor. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde stabil" duruyormuş gibi görünüyor. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihler gündönümünü yansıtıyor. Kış gündönümünde ise güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşüyor.