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İETT'nin ezdiği Lütfiye Koyunoğlu'nun acılı ailesinden İBB'ye tepki: Bir taziye bile dilemediler

Artık bir milli güvenlik sorunu haline gelen İETT, her gün yeni bir kaza ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz Pazar günü trafik canavarı İETT, 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu’nu ezdi. Kızlarını genç yaşta bir ihmal sonucu toprağa veren acılı baba Remzi Koyunoğlu, İBB yönetiminden kendilerine bir taziye dahi gelmediğini ifade ederek, “61 yaşında birine direksiyon teslim edilir mi?” diye sordu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:49
İETT’nin ezdiği Lütfiye Koyunoğlu’nun acılı ailesinden İBB’ye tepki: Bir taziye bile dilemediler

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    Lütfiye Koyunoğlu henüz 38 yaşındaydı. Eşinden bir süre önce boşanmıştı. Tekstil işçisi olarak hayata tutunuyordu. Pazar günü arkadaşıyla kahvaltı için buluştu. Dönüş yolunda Beşiktaş, 4. Levent Konaklar mevkiinde minibüsten inerek durağa yöneldiği sırada 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan otobüsünün sürücüsü 61 yaşındaki Kemal B'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    İETT'nin hayattan kopardığı Lütfiye Koyunoğlu (Takvim Foto Arşiv)İETT'nin hayattan kopardığı Lütfiye Koyunoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    Cenazesi önceki gün Sarıyer Tarabya Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Geride biri 18 diğeri 20 yaşında iki kız çocuğu ve acılı bir aile bıraktı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    "KIZIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

    Sabah'a konuşan baba Remzi Koyunoğlu, "Kızım bir ihmal sonucu çok acı bir şekilde can verdi. Geride 18 ve 20 yaşlarında 2 çocuğu kaldı. Gözyaşım henüz kurumadı.

    Şoför sanki bilerek yapıyor ancak bu kadar olur. Normal bir kaza değil, adeta cinayet. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına nasıl oturtmuşlar?

    Lütfiye Koyunoğlu (Takvim Foto Arşiv)Lütfiye Koyunoğlu (Takvim Foto Arşiv)

    İBB yönetiminden bize yönelik herhangi bir taziye dilenmesi de olmadı. Ancak biz bu işin peşi bırakmayacağız. Dün 4. Levent Karakolu'na giderek, kızımın hayattan koparılmasında kusurlu ve hatalı kim varsa şikayetçi oldum" diye konuştu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞOFÖR DENETİMİ YAPILMADAN DİREKSİYONA OTURTULUR MU?

    Otobüsün ezmesi sonucu hayatını kaybeden talihsiz kadının amcası Hasan Koyunoğlu ise gözyaşları içerisinde şoförlerin denetimsizliğinden yakındı. Yeğenin cinayete kurban gittiğini belirten amca Hasan Koyunoğlu, "61 yaşında bir insan, daha sağını solunu göremiyor otobüs şoförü olarak nasıl çalıştırılıyor anlamıyorum.

    Toplu ulaşım sisteminde çalışan şoförlerin denetimleri neden sıkı yapılmaz? Bizim canımız gitti, gencecik yaşta yeğenim bizden koparıldı.

    Biz aile olarak şoförlerin denetimlerini düzgün şekilde gerçekleştirmeyen, kan tahlillerinde yasaklı madde var mı yok mu bakmayan, yorgunluk durumunu incelemeyen her kim varsa şikayetçiyiz" dedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    '61 YAŞINDAKİ BİRİNE ARAÇ NASIL TESLİM EDİLEBİLİR?'

    Bir diğer amca Kadir Tarık ise "O gün izinliydi. Kahvaltıya çıkmıştı, eve dönüşte bu acı kaza meydana geldi. Biz kameraları incelediğimizde şoför sanki bilerek çarpıyor.

    Beşiktaş’ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybettiBeşiktaş’ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

    Çünkü araç hızını azaltmadan, tüm bağırmalara rağmen durmadan ezmiş yeğenimi. Şoför 61 yaşında. Bu yaşta olan bir kişiye araç nasıl teslim edilebilir? Kamu davası zaten açılacaktır biz de şikayetçi olduk" diye konuştu.

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