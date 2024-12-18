İETT’nin ezdiği Lütfiye Koyunoğlu’nun acılı ailesinden İBB’ye tepki: Bir taziye bile dilemediler

Lütfiye Koyunoğlu (Takvim Foto Arşiv)
İBB yönetiminden bize yönelik herhangi bir taziye dilenmesi de olmadı. Ancak biz bu işin peşi bırakmayacağız. Dün 4. Levent Karakolu'na giderek, kızımın hayattan koparılmasında kusurlu ve hatalı kim varsa şikayetçi oldum" diye konuştu.
(Takvim Foto Arşiv)
ŞOFÖR DENETİMİ YAPILMADAN DİREKSİYONA OTURTULUR MU?
Otobüsün ezmesi sonucu hayatını kaybeden talihsiz kadının amcası Hasan Koyunoğlu ise gözyaşları içerisinde şoförlerin denetimsizliğinden yakındı. Yeğenin cinayete kurban gittiğini belirten amca Hasan Koyunoğlu, "61 yaşında bir insan, daha sağını solunu göremiyor otobüs şoförü olarak nasıl çalıştırılıyor anlamıyorum.
Toplu ulaşım sisteminde çalışan şoförlerin denetimleri neden sıkı yapılmaz? Bizim canımız gitti, gencecik yaşta yeğenim bizden koparıldı.Biz aile olarak şoförlerin denetimlerini düzgün şekilde gerçekleştirmeyen, kan tahlillerinde yasaklı madde var mı yok mu bakmayan, yorgunluk durumunu incelemeyen her kim varsa şikayetçiyiz"
dedi.
(Takvim Foto Arşiv)
'61 YAŞINDAKİ BİRİNE ARAÇ NASIL TESLİM EDİLEBİLİR?'
Bir diğer amca Kadir Tarık ise "O gün izinliydi. Kahvaltıya çıkmıştı, eve dönüşte bu acı kaza meydana geldi. Biz kameraları incelediğimizde şoför sanki bilerek çarpıyor.
Çünkü araç hızını azaltmadan, tüm bağırmalara rağmen durmadan ezmiş yeğenimi. Şoför 61 yaşında. Bu yaşta olan bir kişiye araç nasıl teslim edilebilir? Kamu davası zaten açılacaktır biz de şikayetçi olduk" diye konuştu.