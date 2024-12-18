İETT’nin ezdiği Lütfiye Koyunoğlu’nun acılı ailesinden İBB’ye tepki: Bir taziye bile dilemediler

Lütfiye Koyunoğlu henüz 38 yaşındaydı. Eşinden bir süre önce boşanmıştı. Tekstil işçisi olarak hayata tutunuyordu. Pazar günü arkadaşıyla kahvaltı için buluştu. Dönüş yolunda Beşiktaş , 4. Levent Konaklar mevkiinde minibüsten inerek durağa yöneldiği sırada 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan otobüsünün sürücüsü 61 yaşındaki Kemal B'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cenazesi önceki gün Sarıyer Tarabya Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Geride biri 18 diğeri 20 yaşında iki kız çocuğu ve acılı bir aile bıraktı.

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"KIZIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"



Sabah'a konuşan baba Remzi Koyunoğlu, "Kızım bir ihmal sonucu çok acı bir şekilde can verdi. Geride 18 ve 20 yaşlarında 2 çocuğu kaldı. Gözyaşım henüz kurumadı.

Şoför sanki bilerek yapıyor ancak bu kadar olur. Normal bir kaza değil, adeta cinayet. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına nasıl oturtmuşlar?