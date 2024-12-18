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AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 04:03 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 04:03
AFAD duyurdu: Denizli’de korkutan deprem

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Pamukkale ilçesi olan deprem, 4 büyüklüğünde açıklandı.

    Saat 03.01 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.96 kilometre olarak kaydedildi.

    ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

    Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

    Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

    Dün gece saat 22.00 sıralarında yine aynı merkezli 2.1 şiddetinde küçük ölçekli bir deprem yaşanan Ertuğrul Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03.08'de 2.0 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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