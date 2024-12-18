SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Günlerdir aranıyordu! Alzheimer hastası Mustafa Aslan'dan acı haber

Bolu'da kayıp olarak aranan alzheimer hastası Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. 13 gündür aranan Mustafa Aslan, dere yatağında ölü olarak bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:29 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:33
Günlerdir aranıyordu! Alzheimer hastası Mustafa Aslan’dan acı haber

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bolu'da kayıp olarak aranan alzheimer hastası Mustafa Aslan'ın (76) cansız bedeni bulundu.

    Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra dönmedi.

    Mustafa Aslan (Fotoğraf: DHA)Mustafa Aslan (Fotoğraf: DHA)

    13 GÜN BOYUNCA ARANDI
    Aslan, akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    13 gündür aranan alzheimer hastası Mustafa Aslan ölü olarak bulundu (Fotoğraf: DHA)13 gündür aranan alzheimer hastası Mustafa Aslan ölü olarak bulundu (Fotoğraf: DHA)

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün boyunca süren aramalar sonucunda, Karacadağ köyü mevkisinde, Aslan'ın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan'ın, hipotermi nedeniyle öldüğü belirtildi.

    Alzheimer hastası Mustafa Aslan'dan acı haber (Fotoğraf: DHA)Alzheimer hastası Mustafa Aslan'dan acı haber (Fotoğraf: DHA)

    Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Sıra Lübnan Başbakanı Necip Mikati’de!
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    Başkan Erdoğan’dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    PYD Trump’a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den Kobani sinsiliği: Silahtan arındırılmış bölge oyunu
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü: Masada Suriye var
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Beşar Esad hem ülkeyi hem ekonomiyi enkaza çevirdi: Bankalar boşaldı Suriyeliler mağdur oldu
    Sednaya Hapishanesi ve toplu mezarlardan sonra şimdi de ilaç deposunda çürümüş ceset!
    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek
    13 yıl sonra ilk sefer Halep’e! Şam Havalimanı yeniden açıldı
    PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı: YPG Suriye’de silah bırakmaz deyip Hakan Fidan’ı hedef aldı
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail tankları yardımları engelledi! Namlularını sivillere çevirdiler! Golan’daki zulüm anbean kaydedildi
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!