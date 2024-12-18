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Diyarbakır'da alarm verilmişti! Arama çalışmaları sonuç verdi: 12 yaşındaki Ecrin Erim bulundu

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Erim'in bulunması için titizlikle arama çalışması başlatan ekipler küçük kızı buldu. Ecrin'in bulunduğu haberi Diyarbakır Valiliği tarafından duyuruldu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 18:52 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:05
Diyarbakır’da alarm verilmişti! Arama çalışmaları sonuç verdi: 12 yaşındaki Ecrin Erim bulundu

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    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Erim, bugün öğle saatlerinde kayboldu.

    CEP TELEFONU KAPALI
    Okuldan eve döndükten sonra oturduğu siteden ayrılan küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Yanında bulunan cep telefonunun kapalı olduğu öğrenilirken, endişeli ailesi kızlarına ulaşabilmek için seferber oldu.

    Ecrin'in ailesi, kaybolma olayını emniyet yetkililerine bildirerek yardım talep etti.

    Fotoğrafta: Ecrin ErimFotoğrafta: Ecrin Erim

    POLİS HAREKETE GEÇTİ
    Polis ekipleri, küçük çocuğu bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Mahalle sakinleri ve komşular da Ecrin'i aramak için çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Ailesi, Ecrin'i görenlerin ya da yerini bilenlerin vakit kaybetmeden kendileriyle veya polisle iletişime geçmesini istedi.

    Aile, "Kızımız Ecrin'in bir an önce bulunmasını istiyoruz. Lütfen herhangi bir bilgiye ulaşırsanız bizimle paylaşın" diyerek çağrıda bulundu.

    12 yaşındaki Ecrin Erim (AA)12 yaşındaki Ecrin Erim (AA)

    VALİLİK DUYURDU: "KAYIP ÇOCUK BULUNDU"

    Diyarbakır Valiliği, 12 yaşındaki Ecrin Erim'in bulunduğunu duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde, 18 Aralık 2024 tarihinde, öğlen saatlerinde evinden ayrılan 12 yaşındaki Ecrin E.'den o saatten beri haber alınamaması üzerine emniyet birimlerimize annesi tarafından kayıp müracaatı yapılmıştır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk salimen bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.