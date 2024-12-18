Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Erim, bugün öğle saatlerinde kayboldu.

CEP TELEFONU KAPALI

Okuldan eve döndükten sonra oturduğu siteden ayrılan küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Yanında bulunan cep telefonunun kapalı olduğu öğrenilirken, endişeli ailesi kızlarına ulaşabilmek için seferber oldu.

Ecrin'in ailesi, kaybolma olayını emniyet yetkililerine bildirerek yardım talep etti.

Fotoğrafta: Ecrin Erim

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, küçük çocuğu bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Mahalle sakinleri ve komşular da Ecrin'i aramak için çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesi, Ecrin'i görenlerin ya da yerini bilenlerin vakit kaybetmeden kendileriyle veya polisle iletişime geçmesini istedi.

Aile, "Kızımız Ecrin'in bir an önce bulunmasını istiyoruz. Lütfen herhangi bir bilgiye ulaşırsanız bizimle paylaşın" diyerek çağrıda bulundu.