Şişli’de kan donduran ölüm: Eşiyle tartıştı 4. kattan düştü

Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİ
Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.