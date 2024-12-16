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Şişli’de kan donduran ölüm: Eşiyle tartıştı 4. kattan düştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 06:25 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 06:25
Şişli’de kan donduran ölüm: Eşiyle tartıştı 4. kattan düştü

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    İstanbul'da Şişi'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizi geçiren eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

    Olay, saat 21.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Kadir Yılmaz ve diş hekimi asistanı Yeşim Yılmaz çifti, boşanma davası açtı. Aynı evde bulunan çift arasında bu nedenle tartışma başladı.

    Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

    VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine eşine bağırdığı öğrenilen Kadir Yılmaz, balkona çıktı. Bir süre sonra Yılmaz, 4. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Yılmaz'ı gören eşinin çığlığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

    EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİ

    Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren eşi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)Şişli'de boşanma aşamasındaki diş hekimi asistanı eşi Yeşim Yılmaz ile tartışan Kadir Yılmaz (33), 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savıcısı da olay yerinde bir süre çalışma yaptı. İncelemeler sonrasında Kadir Yılmaz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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