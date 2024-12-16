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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Isparta Eğirdir'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:24
Isparta’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

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    Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkisinde, saat 12.30 sıralarında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi (DHA)Isparta'da yolcu otobüsü devrildi (DHA)

    Virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya giren otobüs, yan yattı.

    Kazanın ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi (DHA)Isparta'da yolcu otobüsü devrildi (DHA)

    Yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.