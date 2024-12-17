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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi.

Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. (DHA) Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.