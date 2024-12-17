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Diyarbakır'da kar yağışı! Lice Kaymakamlığı duyurdu: "Eğitime 1 gün ara verilmiştir"

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından bölge genelinde kar yağışı etkili oldu. Lice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün ara verildi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:50 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:50
Diyarbakır’da kar yağışı! Lice Kaymakamlığı duyurdu: Eğitime 1 gün ara verilmiştir

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    Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi.

    Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. (DHA)Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. (DHA)

    Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

    Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. (X)Diyarbakır’da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. (X)

    LİCE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA
    Lice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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