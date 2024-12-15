Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Ne olduğu belirsiz" anlamına gelen deyimin, TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: "Ne olduğu belirsiz" anlamına gelen deyimin, TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir?

A: Ne idüğü belirsiz

B: Ne idiği belirsiz

C: Ne idiğü belirsiz

D: Ne üdüğü belirsiz

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Ne idiği belirsiz