Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Marianna Yerasimos'un yaptığı araştırmaya göre, Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik "Seyahatname"sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Marianna Yerasimos'un yaptığı araştırmaya göre, Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik "Seyahatname"sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilir?

A: Meyveler

B: Baharatlar

C: Deniz Ürünleri

D: Çorbalar

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Meyveler