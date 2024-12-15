Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Şener Şen ve Ayşen Gruda hangi filmde abi-kardeş karakterlerini canlandırmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Şener Şen ve Ayşen Gruda hangi filmde abi-kardeş karakterlerini canlandırmıştır?

A: Çöpçüler Kralı

B: Gülen Gözler

C: Çiçek Abbas

D: Neşeli Günler

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Çiçek Abbas