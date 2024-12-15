Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "İzlediğiniz tenis müsabakasında oyun skoru 30-30 olduktan sonra iki oyuncu da birer sayı kazanırsa oyun skoru kaç kaç olur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: İzlediğiniz tenis müsabakasında oyun skoru 30-30 olduktan sonra iki oyuncu da birer sayı kazanırsa oyun skoru kaç kaç olur?

A: 31-31

B: 35-35

C: 40-40

D: 45-45

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 40-40