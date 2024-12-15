Evde bulunan bir papağana ise İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe kalp masajı yaptı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de bir evde yangın meydana geldi (İHA)

Yangını haber alarak olay yerine gelen B.Ç., kardeşinin evinin yanması üzerine fenalık geçirirken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kendisini sakinleştirdi. Apartmandaki diğer dairede kalan vatandaşlar da tahliye edildi.