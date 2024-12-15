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Kırıkkale'de elektrikli şofben faciası! 4 kişi ve bir papağan dumandan etkilendi

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde yangın meydana geldi. Yangının banyoda bulunan elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer odalarına da sıçradı. Olayda dumandan etkilenen 4 kişi ve bir papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde ağır hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:13
Kırıkkale’de elektrikli şofben faciası! 4 kişi ve bir papağan dumandan etkilendi

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    Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ve bir papağan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangının, banyodaki elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilirken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Kırıkkale'de bir evde yangın meydana geldi (AA)Kırıkkale'de bir evde yangın meydana geldi (AA)

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Güneş Apartmanı'nın 2. katında yaşandı. Evin banyosunda bulunan elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evin diğer odalarına sıçradı.

    Apartmandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangından 4 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi (AA)Yangından 4 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi (AA)

    4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden A.Ç., S.Ç., A.E. ve E.E., ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın merdiveniyle tahliye edilerek kurtarıldı.
    Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Yangından etkilenen papağana itfaiye amiri kalp masajı yaparak hayata döndürdü (İHA)Yangından etkilenen papağana itfaiye amiri kalp masajı yaparak hayata döndürdü (İHA)

    KALP MASAJI HAYATA BAĞLADI

    Evde bulunan bir papağana ise İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe kalp masajı yaptı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kırıkkale'de bir evde yangın meydana geldi (İHA)Kırıkkale'de bir evde yangın meydana geldi (İHA)

    Yangını haber alarak olay yerine gelen B.Ç., kardeşinin evinin yanması üzerine fenalık geçirirken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kendisini sakinleştirdi. Apartmandaki diğer dairede kalan vatandaşlar da tahliye edildi.

    Ekipler yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı (AA)Ekipler yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı (AA)

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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