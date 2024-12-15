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CHP'nin havuz problemi: Üsküdar Belediyesi'nin karma kullanım kararı vatandaşları isyan ettirdi

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin spor merkezlerinde kadın ve erkekler için ayrı yüzme saatlerini kaldırarak "karma kullanım" uygulamasına geçme kararı, vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada duruma tepki gösteren kullanıcılar, düzenli olarak kullandıkları hizmetin değişmesine anlam veremediklerini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:57 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:57
CHP’nin havuz problemi: Üsküdar Belediyesi’nin karma kullanım kararı vatandaşları isyan ettirdi

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    CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, spor merkezlerindeki kadın ve erkeklere özel yüzme saatlerini kaldırarak karma kullanıma geçme kararı aldı. Uygulama değişikliği, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hizmetin neden değiştirildiğini anlamadıklarını ifade etti.

    Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi, kadınlar ve erkeklere ayrı yüzme imkanı sunan uygulamayı büyük ölçüde kaldırarak "karma kullanıma" geçme kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak'tan itibaren sadece haftanın bir günü kadın-erkek ayrı yüzme saatleri uygulanacak, diğer günlerde ise havuz ortak kullanılacak. Uygulama değişikliği, düzenli olarak havuz hizmetinden faydalanan vatandaşların tepkisine yol açtı.

    Eşiyle birlikte merkezden faydalanan bir vatandaş, uygulama değişikliğine giden CHP'li Üsküdar Belediyesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı.

    "Hayret ediyor ve nedenini anlamaya çalışıyorum. Neden böyle bir uygulamaya döndünüz? Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?"

    Vatandaşlar, yüzme saatlerindeki düzenlemenin, bireysel tercihlere ve yaşam tarzlarına yönelik bir duyarsızlık olduğunu savunuyor.

    Spor merkezinin bu kararını hangi gerekçelerle aldığı henüz açıklanmazken, değişiklikten rahatsız olan vatandaşlar, uygulamanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Tepkilerin odağında ise CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yer alıyor.

    Aynı kararın Çavuşdere Spor Sarayı'nda da uygulamaya alındığı söyleyen başka bir vatandaş, "Kardeşim solcusunuz diye havuzu niçin erkek-kız karışık havuza çeviriyorsunuz? CHP'li olmak erkek-kız aynı havuza girebilmek mi oluyor? Gerçekten Üsküdar'a harika hizmet tebrik ediyorum sizi. Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık" diyerek duruma tepki gösterdi.

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