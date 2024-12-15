Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?

A: Letonya

B: Karadağ

C: Portekiz

D: Polonya

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Karadağ