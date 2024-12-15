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Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:58 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 21:01
Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?

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    Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

    Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

    SORU: Adriyatik Denizi kıyısında yürüyüş yapan birisi hangi ülkede olabilir?

    A: Letonya
    B: Karadağ
    C: Portekiz
    D: Polonya

    Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

    Cevap: Karadağ

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