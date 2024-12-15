Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu: Patlama mahalleliyi sokağa döktü

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
GECEKONDU ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın, gece saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Geceyi aydılatan alevler ekiplerin uzun çabaları sonucundan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.