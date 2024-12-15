Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu: Patlama mahalleliyi sokağa döktü

Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

GECEKONDU ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, gece saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı.