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Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu: Patlama mahalleliyi sokağa döktü

Beyoğlu’nda gece saatlerinde tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, mahallede korku dolu anlara neden oldu. Yangın sırasında meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 04:28 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 04:28
Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu: Patlama mahalleliyi sokağa döktü

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    Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

    GECEKONDU ALEVLERE TESLİM OLDU

    Yangın, gece saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı.

    Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

    MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

    Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Geceyi aydılatan alevler ekiplerin uzun çabaları sonucundan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı.

    Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)Beyoğlu'nda gecekondu yangınında meydana gelen patlama paniğe neden oldu (İHA)

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

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