İskenderun’da bir anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'da TOKİ Konutları GB11 Blok ikinci katta zehirlenme vakası aile faciasıyla sonuçlandı. 5 kişilik aileden yakınları haber alamayınca daire kapısı çilingirle açılarak güvenlik güçleri ve sağılık ekipleriyle girilen konutta, doğalgazdan zehirlenme sonucunda anne anne Kader Kökçü ve çocukları Yiğit Efe Kökçü (14), İsmail Ege Kökçü (5) ile Elif Bilge Kökçü (12) hayatını kaybetmişti. Aynı apartmanda yaşayan ve zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan 21 kişiden 17'sinin de taburcu olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. (Yaser ÇAPAROĞLU)

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