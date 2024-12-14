PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İskenderun'da bir anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’da anne ve 3 çocuğunun evlerinde ölü bulunmasının ardından apartmandaki 21 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hatay Valiliği, anne ve 3 çocuğunun zehirlenme vakası sonucu hayatını kaybettiğini, 1 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
İskenderun’da bir anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hatay'da TOKİ Konutları GB11 Blok ikinci katta zehirlenme vakası aile faciasıyla sonuçlandı. 5 kişilik aileden yakınları haber alamayınca daire kapısı çilingirle açılarak güvenlik güçleri ve sağılık ekipleriyle girilen konutta, doğalgazdan zehirlenme sonucunda anne anne Kader Kökçü ve çocukları Yiğit Efe Kökçü (14), İsmail Ege Kökçü (5) ile Elif Bilge Kökçü (12) hayatını kaybetmişti. Aynı apartmanda yaşayan ve zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan 21 kişiden 17'sinin de taburcu olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. (Yaser ÇAPAROĞLU)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Araç sürücüleri dikkat | Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 2025’te yürürlüğe girecek
    Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar