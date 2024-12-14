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Bursa'da feci kaza: Otomobille çarpışan tanker alev aldı

Bursa İznik'te feci bir kaza meydana geldi. Otomobille çarpışan çimento tankeri alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Gocuk hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:28 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:39
Bursa’da feci kaza: Otomobille çarpışan tanker alev aldı

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    Bursa'da otomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada otomobil sürücüsü Ömer Gocuk hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 07.30 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

    Mahalle Muhtarı Ömer Gocuk idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Güneş'in (54) kullandığı 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker çarpıştı.

    Bursa'da feci kaza: Ömer Gocuk hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)Bursa'da feci kaza: Ömer Gocuk hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)

    TANKER ALEV ALDI
    Kaza sonrası otomobil zeytinliğe savrulurken, tanker alev aldı. Tanker sürücüsü aracından yara almadan çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da otomobille çarpışan tanket alev aldı (Fotoğraf: DHA)Bursa'da otomobille çarpışan tanket alev aldı (Fotoğraf: DHA)

    Kazada Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Gocuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobildeki Gültekin Sürücü de ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.