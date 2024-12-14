Bursa’da feci kaza: Otomobille çarpışan tanker alev aldı

Bursa 'da otomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada otomobil sürücüsü Ömer Gocuk hayatını kaybetti.

Mahalle Muhtarı Ömer Gocuk idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Güneş'in (54) kullandığı 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker çarpıştı.

Bursa'da feci kaza: Ömer Gocuk hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)

TANKER ALEV ALDI

Kaza sonrası otomobil zeytinliğe savrulurken, tanker alev aldı. Tanker sürücüsü aracından yara almadan çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da otomobille çarpışan tanket alev aldı (Fotoğraf: DHA)

Kazada Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Gocuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobildeki Gültekin Sürücü de ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.