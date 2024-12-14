Bir dönemin ünlü bestecisiydi: Kenan Küçüközcan kimdir, kaç yaşında? Kenan Küçüközcan hastalığı neydi?

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Kenan Küçüközcan hastalığı neydi?

14 Aralık 2024 tarihinde yakınları ünlü bestekarla ilgili acı haberi duyurdu. Yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayan Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Küçüközcan, 4 Aralık tarihinde kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Küçüközcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşama veda etti.