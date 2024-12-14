Bir dönemin ünlü bestecisiydi: Kenan Küçüközcan kimdir, kaç yaşında? Kenan Küçüközcan hastalığı neydi?

''Çilli Bom'' şarkısıyla tanınan ses sanatçısı Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayata veda etti. Peki, Kenan Küçüközcan kimdir, kaç yaşında? Kenan Küçüközcan neden öldü? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
''Çilli Bom'' şarkısıyla tanınan ses sanatçısı Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayata veda etti. Peki, Kenan Küçüközcan kimdir, kaç yaşında? Kenan Küçüközcan neden öldü? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Kenan Küçüközcan kimdir, kaç yaşında?
Kenan Küçüközcan, 14 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Henüz erken yaşlarda müzik hayatına başlayan ünlü isim, özellikle ''Çilli Bom'' şarkısıyla büyük popülerlik yakaladı. 1970'li yıllarda kariyerinde zirve yaşayan Küçüközcan, nakaratına aşina olunan birçok şarkının bestekarıdır.
Kenan Küçüközcan hastalığı neydi?
14 Aralık 2024 tarihinde yakınları ünlü bestekarla ilgili acı haberi duyurdu. Yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayan Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Küçüközcan, 4 Aralık tarihinde kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Küçüközcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşama veda etti.
Kenan Küçüközcan eserleri nedir?
Türkçe ve İngilizce bestelediği şarkılarıyla tanınan Kenan Küçüközcan'ın, 'Kenan' adıyla 45'lik plakları bulunuyor. Ünlü bestekar aynı zamanda Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime ve Benim Yarım Çok Güzeldir gibi eserleri de seslendirmişti.