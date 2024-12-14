10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez telefon çalarken yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti. Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.