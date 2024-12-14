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10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez telefon çalarken yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi’nde hırsızlık olayı yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Ardından polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. Çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 21:33 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 23:49
10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez telefon çalarken yakalandı

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    Taksim İstiklal Caddesi'nde 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.

    10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez de telefon çalarken yakayı ele verdi (İHA)10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez de telefon çalarken yakayı ele verdi (İHA)

    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
    Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti. Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.

    10 yaşında 361 suç kaydı!

    10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez de telefon çalarken yakayı ele verdi (İHA)10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez de telefon çalarken yakayı ele verdi (İHA)

    SERBEST BIRAKILDI
    10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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