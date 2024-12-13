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TikTok'ta viral olmuştu! Ünlü termos markası milyonlarca ürününü neden toplatıyor?

Dünyaca ünlü termos markası Stanley, bazı kullanıcılarının termos kapağı nedeniyle yaralanmasının ardından 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırdı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 12:00
TikTok’ta viral olmuştu! Ünlü termos markası milyonlarca ürününü neden toplatıyor?

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    Son yıllarda TikTok'ta viral hale gelen kupalarıyla Stanley , kapaktaki bir kusurdan kaynaklı onlarca kişinin olumsuz geri bildirimi nedeniyle 2,6 milyon ürününü geri çağırdı. İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    38 farklı yanık vakası bildirildi

    Stanley ve Trigger Action seyahat termosları, arızalı kapakları nedeniyle geri çağrıldı. Şirket, dünya genelinde 91 farklı şikayet alırken bu şikayetlerin 16'sı ABD'den geldi ve kullanıcılar termosların kapaklarının kullanım sırasında çıktığını belirtti.

    Bu sorun 38 yanık yaralanmasına yol açtı ve bu durumu yaşayan 11 kişi tıbbi müdahale almak zorunda kaldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kullanıcılar uyarıldı

    Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), her iki termos modelinin de ısı ve basınca karşı hassas olan hatalı dişlere sahip olduğunu ve bu durumun termos kapaklarının beklenmedik şekilde çıkmasına neden olduğunu bildirdi.

    CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakıp ücretsiz yedek kapak almak için Stanley ile iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

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