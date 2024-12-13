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Kullanıcılar uyarıldı

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), her iki termos modelinin de ısı ve basınca karşı hassas olan hatalı dişlere sahip olduğunu ve bu durumun termos kapaklarının beklenmedik şekilde çıkmasına neden olduğunu bildirdi.

CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakıp ücretsiz yedek kapak almak için Stanley ile iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.