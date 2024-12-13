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Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olay sonrası kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:42
Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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    Bursa adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

    Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

    2 ÖLÜ 2 YARALI
    Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

    İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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