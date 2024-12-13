Geminid meteor yağmuru saat kaçta, ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenir?

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Geminid meteor yağmuru ne zaman?

Geminid meteor yağmuru 4 Aralık'tan itibaren görülebilir durumda olup 20 Aralık'a kadar devam edecek. En yoğun gözlemler ise 13 Aralık Cuma gecesi ve 14 Aralık Cumartesi sabahı olacak. Özellikle bu tarihlerde seyir zirveye ulaşacak.