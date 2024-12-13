Geminid meteor yağmuru saat kaçta, ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenir?

Gökyüzünü boydan boya ışıl ışıl saracak olan Geminid meteor yağmuru 13 ve 14 Aralık tarihlerinde seyredilebilecek. Peki, Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen detaylar...
Gökyüzünü boydan boya ışıl ışıl saracak olan Geminid meteor yağmuru 13 ve 14 Aralık tarihlerinde seyredilebilecek. Peki, Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen detaylar...
Geminid meteor yağmuru ne zaman?
Geminid meteor yağmuru 4 Aralık'tan itibaren görülebilir durumda olup 20 Aralık'a kadar devam edecek. En yoğun gözlemler ise 13 Aralık Cuma gecesi ve 14 Aralık Cumartesi sabahı olacak. Özellikle bu tarihlerde seyir zirveye ulaşacak.
Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?
Meteor yağmurunu görmek için gece karanlığı çöktükten sonra şehir ışıklarından uzak bir yerde izlemek en iyisi.
En iyi gözlem saati akşam 17.00 ile şafak arasındaki zaman dilimidir. Ancak dolunay ve bulutlar gözlemi zorlaştırabilir.
Türkiye'den görülecek mi?
Türkiye'den de izlenebilecek olan Geminid meteor yağmuru 3200 Phaethon asteroidinin kalıntılarından oluşuyor. Bu küçük gök taşları atmosfere yüksek hızla girerek ışık izleri oluşturuyor.
İzlemek için ışık kirliliğinden uzak bir yer seçin ve sabırlı olun. Yıldız haritalarından yardım alarak seyir keyfinizi katlayabilirsiniz.