Sözde tarikat lideri "spiritüel danışman" Yeliz Ergün hakkında inceleme! Mağdurlar konuştu: "Anneyi şeytan ilan ediyor"

Sosyal medyada kendini ʺspritüel danışmanʺ olarak tanıtan Yeliz Ergün (Sosyal medya)
H.K.: AİLEME KARŞI DAHA ÇOK ÖFKELENMEYE BAŞLADIM'
Yeliz Ergün'ün videolarını izleyerek etkisinde kaldığını söyleyen H.K. (22), "İlk öncelikle sosyal medyada kısa videolarına denk geliyordum. Sonra kendisinin uzun videolar paylaştığı yere yöneldim. Tüm videolarını ve hikayelerini bütün gün izleyerek bilgilerini içselleştirerek geçirmeye başladım. Farklı bilgiler verince benim ilgimi çekmişti. Bunun doğru olabileceğini düşünmüştüm. Anne konusunda sert olan biriydi. Ailemle iyi anlaşamadığım için onun hayatını nasıl değiştirdiğine baktığımda dediklerinin gerçek olduğunu düşünmeye başlayarak daha çok bağlanmaya başladım. Bu süreçte anneme ve aileme karşı daha çok öfkelenmeye başladım. Bunun altında yatan sebep 'annem beni sevmiyor mu' korkusuydu. Bu korkuyla anneme daha çok nefret duyup ondan daha çok uzaklaşmaya başlıyordum. Ben başarılı ve mutlu değilsem bunun sebebi annemdir diye düşünmeye başladım. Çünkü onun hayatı annesinden ayrılarak, içindeki çocuğa ve gölge kimliğe çalışarak değişmişti. Ama kendim bunları yapmaya başladığımda bu beni daha çok yaralamaya başladı. Çok arkadaş canlısı cıvıl cıvıl bir insanken asosyal birine dönüştüm Sürece baktığımda hayatımda hiçbir şey değişmiyordu. Bu yüzden daha çok suçluluk ve korku paradoksuna sürükleniyordum. Bir yerde yanlış mı yapıyorum diye düşünerek daha çok videolarını izlemeye başladım ama hayatım daha kötüye gitti" dedi.
"KORKUYLA DAHA ÇOK ONU İZLİYORDUM"
Psikolojik olarak depresyonda olduğunu anlatan H.K., "'Hiçbir anne evladını sevmez, bunun yüzde yüz garantisini veriyorum. İçimdeki çocukla ilgilendim hayatım değişti' gibi söylemleri vardı. Sonra aileme bakıyorum, hayatımda bir şey olmadığını görüyorum. 'Annem beni sevmiyor' diyorum ve korkuyla daha çok onu izliyordum. Bir yerden sonra anneme ve aileme karşı aşırı öfkeliydim. Psikolojik olarak çok üzüntü içindeydim, sürekli depresyondaydım. Geçmiş tramvalarımdaydım. İçimizdeki Çocuk çalışması yapıyordum. 'İçindeki çocuk ile bir gün ilgilenmezsen seni cezalandırır. 2 ay boyunca hayatın mahvolur. Arkadaşlarınla ilişkilerini bozar' gibi söylemleri olduğu için korkup çalışıyordum. İçimizdeki çocuğa oyuncak almak gerekiyor. Paramı da ona veriyorum. Bir yerden çalışmıyorum da, tamamen daha da çok çöküntüye uğruyordum. Zenginlik vaat etmesi de etkiledi. 'Mutlu ilişki, başarılı olmak, her şeyin sebebi anne. Anne izin vermediği için biz onlara sahip değiliz. Ben şu an mutlu ve başarılı değilsem, işim yoksa bunları hepsi annem istemediği içindir. Rahim alanından beni engellediği içindir' söylemleriyle daha çok bağlandım. Benim gibi mağdur olanlara şunu söylemek istiyorum; Manevi arayıştaydım ve bir doğru söz söyledi ona bağlandım. Birine bağlanmamak gerekiyor. Körü körüne inanmamak ve sorgulamak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
F.Y: KENDİSİNDEN 'KUTSAL RAHİBE' OLARAK BAHSEDİYORDU
Eğitimleri aldıktan sonra kızının değiştiğini söyleyen baba F. Y. (45), "Üniversite eğitimine geldiğimiz dönemler de kızımda değişimler başladı. Sosyal medyadan Yeliz Ergün denilen şahsı bulmuş ve iletişim kurmuş. 2 sene önce 'Hem İngilizce öğrenmek istiyorum hem de yaşam koçluğu eğitimi almak istiyorum' diyerek 8 bin liraya eğitimleri satın almış. Annesinde dekontları hala duruyor. Telefonları çok geç açmaya başladı. 'Annemle ben çok anlaşamıyorum' diyerek yengesinin yanında kalmaya başladı. Sonra vejetaryen olmaya başlamış Meğerse Yeliz Ergün'ün kanunlarından biriymiş. Yanındaki kızların vejetaryen olmasını istiyormuş. Bir gün geldi eve 'ben yalnız yaşamak istiyorum, yengemde kalabilir miyim' dedi. Yengesinin evinde kalmaya başladı, orada hizmetli bir bayan var. Hizmetli kızımın odasına girdiğinde haç işaretleri, Meryem Ana ile ilgili figürler görmüş ve yengesiyle paylaşmış. Yengesi de kızıma bunları sorunca, tartışma yaşanmış. Sonrasında beni aradı, 'Ben ne seninle ne annemle yaşayacağım' dedi, bizde bir tartışma yaşadık. 'Benim avukatımla muhatapsın, bu onun numarası' dedi. Bizim harçlığımızla geçinen bir kızdı, avukat tutacak parası yoktu. Sonrasında iletişimimiz koptu, o gün yengesinin evini de terk etmiş. Yeliz Ergün'ün evine yerleşmiş, annesine ve bana uzaklaştırma kararı çıkarmış. Annesi Yeliz Ergün'ün eğitimlerini aldıktan sonra değiştiğini söyleyince bende kim olduğuna baktım. Kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu. Yeliz Ergün'ün evinde kaldığı ise bize duyum olarak geldi. 6 aylık kirası verilmiş bir villa ya da yalı da yaşıyormuş, kandırdığı çocukları da orada yatırıp kaldırıyormuş diye başka bir duyumda aldık. Yeliz Ergün, her şeyi o kadar kılıfına uydurmuş ki yaklaşamıyorsun bile. Şu anda hala orada kaldığını tahmin ediyoruz. İletişime geçemiyoruz. Yeliz Ergün kızıma demiş ki 'sen Sirius rahibesisin', diğer kızlara da böyle isimler takmış. Yüzde 50 burslu okuyordu, okulun parasını yatırmak için gittiğimizde de adres gizlilik kararı çıkarıldığını öğrendik. Dolaylı yollarla irdelediğimizde okula kaydının yapılmadığını da öğrendik. Birkaç daha çocuk var Yeliz Ergün'ün yanında paralı çalışıyormuş" ifadelerini kullandı.
ADNAN OKTAR BENZERİ YAPI
Babanın sözleri akıllara Adnan Oktar suç örgütünü getirdi. Bilindiği gibi Oktar, farklı yöntemlerle genç kızları hedef alıyor ve ailelerinden koparıyordu.