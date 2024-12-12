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Bursa'da alkollü sürücüden trafik polislerine hadsiz sözler: Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin

Bursa’da alkollü bir sürücü aracının bağlanacağını duyunca polis memurlarına tehditler savurdu. Ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs, "Savcı tanıdığım var", "Haritadan yer beğenin" gibi sözlerle ekipleri tehdit etti. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:05
Bursa’da alkollü sürücüden trafik polislerine hadsiz sözler: Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin

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Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu.

Bursa'da alkollü sürücüden skandal sözler!

Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)

Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)

"HARİTADAN YER BEĞENİN"
Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi.

Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)

Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Teşkilatçı kurye hakkında karar verildi

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