Bursa’da alkollü sürücüden trafik polislerine hadsiz sözler: Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin

Alkollü sürücüden polislere hadsiz sözler (İHA)



"HARİTADAN YER BEĞENİN"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi.