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ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? Kandili - AFAD son depremler listesi: Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir...

Son dakika haberine göre Çanakkale Eceabat açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre sarsıntı saat 14.34’te kaydedildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:26
ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? Kandili - AFAD son depremler listesi: Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir...

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Ege Denizi'nde, Saros Körfezi açıklarında bugün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 4,4'lük deprem anı kamerada!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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EGE DENİZİ SALLANDI!

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-12 14:34:51 40.41778 26.23861 25.5 MW 4.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale) Detay
2024-12-12 13:53:30 38.30694 38.77806 9.5 ML 1.8 Kale (Malatya) Detay
2024-12-12 12:50:44 39.15333 42.79083 7.0 ML 2.8 Patnos (Ağrı) Detay
2024-12-12 12:49:47 37.87306 29.26222 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-12-12 12:46:01 38.03917 38.26667 13.75 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-12 12:44:27 38.05028 38.27361 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-12 12:39:20 38.33667 38.80833 10.41 ML 1.7 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-12 12:38:34 39.22167 27.46333 6.37 ML 1.4 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-12 12:37:23 40.60139 40.87139 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum) Detay
2024-12-12 12:24:17 38.21833 38.04278 7.23 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-12 12:19:28 42.645 42.84 7.0 ML 2.0 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)

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