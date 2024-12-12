ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? Kandili - AFAD son depremler listesi: Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir...

(Takvim Foto Arşiv)

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?



Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.