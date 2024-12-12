ÇANAKKALE SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? Kandili - AFAD son depremler listesi: Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir...

Ege Denizi'nde, Saros Körfezi açıklarında bugün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.
(Takvim Foto Arşiv)
CAN VE MAL KAYBI VAR MI?
Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
(Takvim Foto Arşiv)
EGE DENİZİ SALLANDI!
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km