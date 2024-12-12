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Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekranlara taşınan dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı. Denizli ve birçok ilde sahte evlilik yaparak damat adayları ve ailelerini milyonlarca lira dolandırdıkları öne sürülen şebeke, jandarmanın operasyonuyla Çivril ilçesinde yakalandı. Şebekenin üç üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 18:14
Müge Anlı’da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesi'nde yaşanan dolandırıcılık olayı, ATV'de kanalında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına taşındı. Evlilik hayalleri kuran H.Ö. adlı damat adayı, tanıştığı G.S. ile düğün yaparak evlendi.

Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI
Çiçeği burnunda damadın evlendikten 1 gün sonra eşinin düğünde takılan para ve takıları alarak kaçtığını söylemesiyle başlayan olay, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. A.K.'nin programa katılarak yaşadıklarını anlatmasının ardından, benzer şekilde dolandırılan birçok mağdur, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Denizli, Konya, Afyon gibi farklı illerden gelen mağdurlar ve ailelerinin sayısı her geçen gün artarken, programa katılanlar, evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını dile getirdi.

Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)

DOLANDIRICILARIN AKILALMAZ OYUNU
Dolandırıcılık şebekesinin yöntemleri ortaya çıktıkça, olayın boyutları genişledi. Sahte gelin Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P., baba veya dayı olarak tanıtılan Murat Y., sahte düğünler düzenleyerek damat ve ailelerinden para ve takı aldıkları belirlendi. Ayrıca mağdurlar, kendilerine eş bulmak için aracılara da para verdiklerini ifade etti. Bazı mağdurlar, Hatice P.'nin kızı olduğu iddia edilen Özlem P.'nin de sahte evliliklere karıştığını, şebekenin damat ve ailelerinden milyonlarca lira değerinde para veya takı aldığı öne sürüldü.

Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)Müge Anlı'da aranıyorlardı: Sahte gelin şebekesi çökertildi! (İHA)

ŞEBEKENİN 3 ÜYESİ TUTUKLANDI
Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şebekenin üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y., Çivril'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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