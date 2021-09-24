"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tanınan kurye hakkında karar verildi

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde motosikletli kurye Cihan Aksu'nun polisler tarafından durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak sanık Aksu'nın kimliğini vermediği anlatılmıştı. Polislerin uyarısı üzerine sanık Aksu'nun polis memurlarına "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" sözleriyle tehdit ettiği ifade edilen iddianamede, sanık Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin" dediği belirtilmişti.

İddianamede sanık Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.