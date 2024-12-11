Zeka testi: 689 kişi denedi, 34’ü başarılı oldu! Düğün fotoğrafındaki uzaylı nerede?

Bugün, görsel zeka testlerinize bir yenisini ekliyoruz: Beyin yakan bir resimli bulmaca! Bu bulmaca, hızınızı, gözlem becerilerinizi ve eleştirel düşünme yeteneklerinizi test etmeyi amaçlıyor. Zorluk seviyesi oldukça yüksek, çünkü görevimiz, dokuz saniye gibi kısa bir sürede bir düğün töreni sırasında gizlenmiş olan uzaylıyı bulmak.
(takvim - foto arşiv)
Sadece 9 Saniyeniz Var!
Çok kısa bir süre içinde doğru cevabı bulmak, dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi geliştirebilir. Eğer 9 saniye içinde uzaylıyı tespit edebiliyorsanız, beyninizin ne kadar hızlı çalıştığını ve analitik düşünme kapasitenizin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyorsunuz.
(Time of India)
Uzaylıyı Nasıl Bulabilirsiniz?
Görseldeki düğün törenini dikkatle inceleyin. Uzaylı, kolları arasında yer alıyor. Düğündeki insanlar arasında bir yerde gizlenmiş olan bu uzaylıyı tespit edebilmek için dikkatli gözlem yapmanız gerekebilir. Üç kol dikkat çekecek şekilde uzanıyor, bunlardan biri damada doğru ilerliyor.