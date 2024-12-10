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Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Suriyeliden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Halkımızı ezdirmedi

Muhaliflerin harekatıyla Esad rejimi düşünce Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Dün Başkan Erdoğan'ın Yayladağı Gümrük Kapısı'nın açılacağını duyurmasının ardından bugün birçok Suriyeli sınıra geldi. Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Kimliğimi verip dönüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun” dedi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:57
Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Suriyeliden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Halkımızı ezdirmedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı (İHA)Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı (İHA)

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi.

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı (İHA)Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı (İHA)

Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz" dedi.

Yayladağı Gümrük Kapısı 2013'te kapatılmıştı (İHA)Yayladağı Gümrük Kapısı 2013'te kapatılmıştı (İHA)

2013'TE KAPATILMIŞTI
Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.

SURİYE'YE TERSİNE GÖÇ BAŞLADI
Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açılırken Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı.

Ülkesine dönen Suriyeli vatandaştan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler (İHA)Ülkesine dönen Suriyeli vatandaştan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler (İHA)



Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı'na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 'Mobil Hizmet Birimi' tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

Ülkesine dönen Suriyeli vatandaştan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler (İHA)Ülkesine dönen Suriyeli vatandaştan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler (İHA)



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKIMIZI EZDİRMEDİ"

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun" sözlerine yer verdi.

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