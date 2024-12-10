Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Suriyeliden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Halkımızı ezdirmedi

Sabah saatlerinde Suriye li birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı 'na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 'Mobil Hizmet Birimi' tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

Ülkesine dönen Suriyeli vatandaştan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler (İHA)





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKIMIZI EZDİRMEDİ"



Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun" sözlerine yer verdi.