ARALIK AYI DOLUNAY NE ZAMAN 2024? Dolunay hangi burçları etkileyecek? İkizler, Yay, Oğlak, Kova, Akrep...

Aralık 2024'te gökyüzü, yılın son dolunayıyla aydınlanacak. Bu etkileyici gök olayı, 15 Aralık'ta İkizler burcunda gerçekleşecek. İkizler burcunun iletişim, bilgi paylaşımı, öğrenme ve zihinsel aktivitelerle olan güçlü bağları, dolunayın enerjisini daha da belirgin hale getiriyor. Dolunayın tamamlanma ve sonlanma enerjisi, her burcun kendi hayatında önemli değişimler yaşamasına neden olabilir. İşte Aralık 2024 dolunayının burçlara etkileri...

(Takvim Foto Arşiv)

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Kararlılık ve Netleşme

Bu dolunay, iletişim ve öğrenme alanlarınızı aydınlatacak. Eğitim ya da bilgiye dayalı bir projeyi tamamlayabilir, fikirlerinizi netleştirebilirsiniz. Önemli bir karar almak için uygun bir dönemdesiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Maddi Konular Ön Planda

Finansal durumunuzla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme gerçekleşebilir ya da maddi kaynaklarınızı daha iyi yönetmek adına planlar yapabilirsiniz.