ARALIK AYI DOLUNAY NE ZAMAN 2024? Dolunay hangi burçları etkileyecek? İkizler, Yay, Oğlak, Kova, Akrep...

(Takvim Foto Arşiv)
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): İçsel Dönüşüm
İç dünyanızda derin bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen duygusal yüklerden kurtulmak ve yeni bir sayfa açmak için bu dönemi değerlendirin.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Sosyal Çevrede Dönüm Noktası
Arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizle ilgili bir tamamlanma yaşanabilir. Belirli bir grup ya da etkinlikten ayrılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Kariyer ve Hedefler
İş hayatınızda önemli bir dönemeç sizi bekliyor. Bir projenin tamamlanması, terfi ya da kariyer değişikliği gibi konular gündemde olabilir.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Uzun Vadeli Planlar
Eğitim ve seyahat planlarınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzak hedeflerinizle ilgili netleşmeler ve yeni kararlar almanız mümkün.
(Takvim Foto Arşiv)
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Finansal Denge
Ortaklaşa finansal meseleler, borçlar veya yatırımlarla ilgili bir sonlanma ya da çözüm süreci yaşayabilirsiniz. Bu dönem, mali açıdan yeni bir düzen kurmanız için uygun olabilir.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): İlişkilerde Dönüşüm
İkili ilişkilerinizde önemli bir tamamlanma ya da yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Evlilik ya da ortaklık konularında netleşmeler yaşanabilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Sağlık ve Rutinler
Sağlık ve günlük işlerinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirerek daha verimli bir yaşam tarzına geçiş yapabilirsiniz.
(Takvim Foto Arşiv)
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Yaratıcılık ve Romantizm
Hobileriniz ve romantik ilişkilerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı projelerde tamamlanma ya da ilerleme kaydetme zamanı.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Aile ve Kökler
Ev ve aileyle ilgili konular ön planda olacak. Taşınma, ev düzenlemeleri ya da aile içi ilişkilerde yeni bir düzen kurabilirsiniz.