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Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın! Tramvay seferleri normale döndü

İstanbul Fatih'te Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki bir binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi. Yangın sebebiyle kapatılan T1 Bağcılar Kabataş - Eminönü hattındaki Çemberlitaş durağındaki seferler ise normale döndü.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:45
Fatih’te ayakkabı imalathanesinde yangın! Tramvay seferleri normale döndü

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Edinilen bilgiye göre; İstanbul Fatih'te bulunan Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak üzerindeki 4 katlı bir iş hanının 2. katındaki terlik deposunda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tramvay seferleri de durduruldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Binada kimyasal madde bulunması üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de patlamaya karşı önlem aldı.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın!

Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı. (AA)Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı. (AA)

VALİ GÜL OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
İstanbul Valisi Davut Gül ise olay yerine gelerek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçildi.

Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor. (AA)Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor. (AA)

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İşhanında büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın sebebiyle kapatılan T1 Bağcılar Kabataş - Eminönü hattındaki Çemberlitaş durağındaki seferler ise normale döndü.

Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. (AA)Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. (AA)

Öte yandan dumanların yükseldiği binalardaki yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Şahin Alan, "Sabahleyin geldim çatıdan dumanlar çıkıyordu. Terlik deposuydu. İtfaiye geldi. Ben tam karşısında çalışıyorum. Alevli yandı" dedi.

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