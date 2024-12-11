Fatih’te ayakkabı imalathanesinde yangın! Tramvay seferleri normale döndü

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Fatih'te bulunan Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak üzerindeki 4 katlı bir iş hanının 2. katındaki terlik deposunda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tramvay seferleri de durduruldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Binada kimyasal madde bulunması üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de patlamaya karşı önlem aldı.