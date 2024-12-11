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İstanbul'da trafik çilesi yağmurun etkisiyle katlandı. Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler ana arterlerde ve caddelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

ARAÇLAR ZOR İLERLEDİ

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken ters istikamette ise Çamlıca Gişeleri ve Sultanbeyli'nde araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında ise trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'ın yanı sıra Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu dikkati çekti. Araçlar bu yolda zaman zaman durma noktasına geldi.