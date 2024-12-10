ZEKA TESTİ: Ahırın içinde gizlenen 8 tavşan nerede? 710 kişi denedi, 38’i başarılı oldu

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel algılama kabiliyetini sınar. Bu tür zorluklar, gözlemleyen kişinin dikkat, odaklanma ve görsel farkındalığını daha iyi seviyeye taşır.

Gözlem yeteneğinizi sınayan bu test, 13 saniye içinde tavşanları bulmanızı istiyor. Dikkatlice resme bakın, sevimli tavşanlar sizce nerede olabilir?

(Takvim Foto Arşiv)

Etrafınızda dikkatinizi dağıtan her şeyi bir süreliğine unutun ve sadece resme odaklanın.