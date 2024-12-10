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ZEKA TESTİ: Ahırın içinde gizlenen 8 tavşan nerede? 710 kişi denedi, 38'i başarılı oldu

Öğlen saatlerinde ahırın önünde duran bir adam etrafına bakınıyor. Ahırda yalnız olmadığını fark eden adam şüpheleniyor ve çevreyi daha dikkatli incelemeye başlıyor. Peki, etrafında gizlenen 8 tavşan ahırın hangi kısımlarına saklandı?

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:33
ZEKA TESTİ: Ahırın içinde gizlenen 8 tavşan nerede? 710 kişi denedi, 38’i başarılı oldu

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Optik illüzyonlar, beynimizin görsel algılama kabiliyetini sınar. Bu tür zorluklar, gözlemleyen kişinin dikkat, odaklanma ve görsel farkındalığını daha iyi seviyeye taşır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gözlem yeteneğinizi sınayan bu test, 13 saniye içinde tavşanları bulmanızı istiyor. Dikkatlice resme bakın, sevimli tavşanlar sizce nerede olabilir?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Etrafınızda dikkatinizi dağıtan her şeyi bir süreliğine unutun ve sadece resme odaklanın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sağdan sola doğru dikkatlice resmi inceleyin. Tavşanlara çok yaklaştınız, hatta seslerini duymaya başlamış olabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Evet, buldunuz! Tavşanlar işte burada....

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