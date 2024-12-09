İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre, saat 17.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 83 seviyesine ulaştı.

Trafik yoğunluk haritası

AKOM'un dün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle önlem alırken, bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.