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Bedavaya hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99'u 22 ayar altınmış

Artan altın fiyatları, elektronik cihazların geri dönüşümündeki potansiyel kazancı yeniden gündeme getirdi. Çoğu kişi eski telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazları çöpe atarken bu eşyaların içindeki değerli metallerin farkında değil. Özellikle altın, birçok teknolojik cihazın içeriğinde yer alıyor ve bu cihazlar doğru değerlendirildiğinde önemli bir gelir kaynağı haline dönüşebiliyor.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:45
Bedavaya hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altınmış

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Eski elektronik cihazlar, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde önemli bir gelir kaynağı olabilir. Altının yanı sıra diğer değerli metaller de bu cihazlarda bulunabilir. Elektronik atıklarınızı geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyabilir hem de ek gelir elde edebilirsiniz.

Elektronik cihazların anakartlarında ve bağlantı noktalarında kullanılan altın, yüksek iletkenliği ve dayanıklılığı sayesinde tercih ediliyor. Anakartlarda bulunan altın kaplamalı iğneler, cihazların performansını artırırken geri dönüşümde de ciddi bir ekonomik değer taşıyor.

Altının Yoğun Kullanımı: Cep telefonlarından bilgisayarlara, uzaktan kumandalardan elektrikli mutfak aletlerine kadar birçok cihazda altın kaplamalı parçalar bulunur.

Uzman Görüşü: Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Hıdır Yıldız, özellikle anakartlarda kullanılan sarı alaşımların büyük çoğunluğunun altın içerdiğini belirtiyor.

Altın Nasıl Çıkartılır?

Elektronik cihazlardan altın çıkartmak için özel bir işlem uygulanır. Ancak bu süreç, kimyasal maddeler içerdiği ve uzmanlık gerektirdiği için dikkatli yapılmalıdır.

Kimyasal İşlem: Altının ayrıştırılması için kezzap ve asit içeren solüsyonlar kullanılır. Bu işlem sırasında anakart üzerindeki diğer materyaller erir ve altın yüzeye çıkar.

Uzmanlık Gerektirir: Yüksek risk taşıyan kimyasal işlemler nedeniyle bireylerin kendi başına bu yöntemi denemesi önerilmez. Bunun yerine geri dönüşüm firmalarıyla çalışmak daha güvenli ve kazançlıdır.

Hurdacılara Kaptırmayın, Geri Dönüşüm Firmalarını Tercih Edin

Elektronik cihazların içerisindeki altını değerlendirmek isteyen bireylerin dikkat etmesi gereken bir nokta, cihazlarını hurdacılara satmak yerine lisanslı geri dönüşüm firmalarını tercih etmeleridir.

Yüksek Kazanç: Geri dönüşüm merkezleri, cihazların gerçek değerini değerlendirme konusunda daha profesyonel çalışır ve daha yüksek fiyatlar sunabilir.

Çevre Dostu Yaklaşım: Bu firmalar, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlar.

Kaynak: Elektronik atık yönetimi ve geri dönüşüm uzmanlarının görüşleriyle takvim.com.tr tarafından hazırlanmıştır.

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