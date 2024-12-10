Bedavaya hurdacılara kaptırmayın! Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altınmış

Altın Nasıl Çıkartılır? Elektronik cihazlardan altın çıkartmak için özel bir işlem uygulanır. Ancak bu süreç, kimyasal maddeler içerdiği ve uzmanlık gerektirdiği için dikkatli yapılmalıdır.

Kimyasal İşlem: Altının ayrıştırılması için kezzap ve asit içeren solüsyonlar kullanılır. Bu işlem sırasında anakart üzerindeki diğer materyaller erir ve altın yüzeye çıkar. Uzmanlık Gerektirir: Yüksek risk taşıyan kimyasal işlemler nedeniyle bireylerin kendi başına bu yöntemi denemesi önerilmez. Bunun yerine geri dönüşüm firmalarıyla çalışmak daha güvenli ve kazançlıdır.

Hurdacılara Kaptırmayın, Geri Dönüşüm Firmalarını Tercih Edin Elektronik cihazların içerisindeki altını değerlendirmek isteyen bireylerin dikkat etmesi gereken bir nokta, cihazlarını hurdacılara satmak yerine lisanslı geri dönüşüm firmalarını tercih etmeleridir.

Yüksek Kazanç: Geri dönüşüm merkezleri, cihazların gerçek değerini değerlendirme konusunda daha profesyonel çalışır ve daha yüksek fiyatlar sunabilir. Çevre Dostu Yaklaşım: Bu firmalar, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlar. Kaynak: Elektronik atık yönetimi ve geri dönüşüm uzmanlarının görüşleriyle takvim.com.tr tarafından hazırlanmıştır.