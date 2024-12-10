Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? Dr. Özlem Cankurtaran öldü mü, neden öldü?

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Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü?

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 2024 yılı 10 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun gündemindeydi. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Cankurtaran, 54 yaşında hayata veda etti.