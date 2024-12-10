Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? Dr. Özlem Cankurtaran öldü mü, neden öldü?

(Takvim Foto Arşiv)
Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü?
Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 2024 yılı 10 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun gündemindeydi. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Cankurtaran, 54 yaşında hayata veda etti.
(Takvim Foto Arşiv)
Cüneyt Cankurtaran kimdir?
Yelkenin önemli figürlerinden biri olan Cankurtaran, uzun yıllar boyunca Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Viskomodorluğu ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Asbaşkanlığı görevlerinde yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın oğlu olan Cüneyt Cankurtaran, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın eşidir. Cüneyt Cankurtaran 22 Kasım 2021 yılında hayata veda etmişti.