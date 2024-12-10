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Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? Dr. Özlem Cankurtaran öldü mü, neden öldü?

Özlem Cankurtaran kimdir?" sorusu merak ediliyor. Prof. Dr. Özlem Cankurtaran televizyon programlarıyla ve mesleği ile tanınıyordu. Zorlu bir hastalık süreci geçiren Özlem Cankurtaran hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? İşte, hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:24
Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında? Dr. Özlem Cankurtaran öldü mü, neden öldü?

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Özlem Cankurtaran hakkında bilgiler merak ediliyor. Prof. Dr. Özlem Cankurtaran televizyon programlarıyla ve mesleğindeki başarısı ile tanınıyordu. Zorlu bir hastalık süreci geçiren Özlem Cankurtaran öldü mü, kaç yaşında öldü? İşte, hakkında merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özlem Cankurtaran kimdir, kaç yaşında?

Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarılı bir şekilde mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı. İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber'de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü?

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 2024 yılı 10 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun gündemindeydi. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Cankurtaran, 54 yaşında hayata veda etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cüneyt Cankurtaran kimdir?

Yelkenin önemli figürlerinden biri olan Cankurtaran, uzun yıllar boyunca Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Viskomodorluğu ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Asbaşkanlığı görevlerinde yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın oğlu olan Cüneyt Cankurtaran, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın eşidir. Cüneyt Cankurtaran 22 Kasım 2021 yılında hayata veda etmişti.

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