Palalı Sabri cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısında! Çetin Görer: "Anneme küfretti dayanamadım"

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi, eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile tartışma yeniden başlayınca karşı tarafın çalışanlarından Çetin Görer silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybederken şüphelilerden Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.
Palalı Sabri cinayeti (DHA)
İstanbul Adalet Saray, 20. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin Görer ve tutuklu sanık Hüseyin Kırmızı SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, tanık, müşteki ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Palalı Sabri cinayeti (DHA)
"BUNLARI ÖLDÜRÜN DİYE TALİMAT VERDİ"
Savunma yapan tutuklu sanık Çetin Görer savunmasında, "Olay günü, ben saat 19:00-20:00 gibi iş yerime intikal ediyordum. O sırada yanıma Hüseyin Bey geldi, oturup muhabbet ediyorduk. Sonra yanımıza Hikmet Amca geldi, hep birlikte çay kahve içtik. O sırada bir arabanın bize ters yönde geldiğini gördüm. Araba bir anda çalıştığımız iş yerinin önünde durdu ve 'Ne bakıyorsunuz oğlum?' dedi, sonra gitti. Yine geri geldi. Hüseyin kalkıp yanlarına gitmeye çalıştı. Ben, Palalı Sabri olduğunu gördüm, durdurdum. 'Yolunuza bakın' dedim. Bana küfürlü konuştu, korktum. 'Küfretme abi, git işine gücüne bak' dedim. Bana tekrar küfretmeye başladı. Elimi attım, yüzüne geldi. Hüseyin abi de yumruk attı. Bize bir anda 'Siz beni tanımıyor musunuz? Ben Palalı Sabri. Bundan sonra yatacağınız yeriniz bile yok' dedi. Yanındaki adamlara, 'Bunları öldürün' diye talimat verdi. Ben o sırada, 'Bizim sizinle işimiz yok, çoluğumuz çocuğumuz var' dedim. Üstüme gelmeye devam edince korkutmak amacıyla silahı çıkardım. Öldürme gibi bir amacım yoktu fakat korkmadı, üstümüze gelmeye devam etti. Palalı Sabri bir anda, 'Seni öldüreceğim' dedi ve elini silaha attı. Ben de o panikle ayaklarına sıktım" dedi.