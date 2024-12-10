Palalı Sabri cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısında! Çetin Görer: "Anneme küfretti dayanamadım"

Sanık Görer savunmasının devamında, "Sabri Çelebi'yle daha önce şahsi tanışıklığım yoktu, simaen tanıyorum. Ağzı çok küfürlü bir insandı. Oradaki esnaflar, insanlar bile onu sevmezdi. Ben zaten kadınlarımıza, polislerimize saldıran birisi olduğu için medyadan nasıl birisi olduğunu biliyorum. Ben annemi Van depreminde kaybettim. Anneme küfredince dayanamadım. Devletin karşısına bu olayla çıktığım için üzgünüm. Maktulün ailesinden de özür diliyorum. Öldürme kastım yoktu. Eğer olsaydı kafasına da sıkabilirdim. 3 yaşında hasta çocuğum var. Yaptığım her şey için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Hüseyin Kırmızı ise sanık Çetin Görer'in anlattığı olayı tekrar edip doğruladı. Tutuklu sanık Kırmızı ek olarak "İlk başta silah sesi duyduğumda onların ateş ettiğini düşündüm. Görmedim, kimin ateş ettiğini. O sırada Sabri'ye yumruk atmaya çalıştım ve çekildim. Çetin abi ayağına ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı. Palalı Sabri'nin ise silahı yere düştü, Sabri de yere düştü. Yerdeyken de hala silaha ulaşmaya çalışıyordu. Ben çok pişmanım, suçum yok. Evlilik arifesindeydim. Hiçbir husumetimiz yoktu " şeklinde konuştu.

Sabri Çelebi 'nin abisi Hüseyin Çelebi'de duruşmada söz alarak, "Silah taşımazdı. Üzerinde silah olsaydı, can havliyle kullanırdı. Ben kardeşimin başka bir nedenle öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu işin içinde başka bir şey var. Cebrail Kırmızı'nın da olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, bu sırada orada polisler de var ve olaya müdahale etmiyorlardı" dedi.

Palalı Sabri cinayeti (DHA)

"KAMERA KAYITLARI KASITLI OLARAK SİLİNMİŞTİR"

Sabri Çelebi'nin kardeşi müşteki İbrahim Çelebi ise, "Olayı görmedim. Çetin'in iddiaları doğru değildir. Cebrail, kardeşimi gayet iyi tanıyor. Garson olduğunu söyleyen Çetin'in üzerinde neden silah var? Olay sırasında içeriye girip çıkıyor; silahı o sırada aldığını düşünüyorum. Ayrıca, kamera kayıtları kasıtlı olarak silinmiştir" şeklinde konuştu.

"ÇETİN'İN SABRİ'YE 8 EL ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Olayda Sabri Çelebi'nin aracında bulunan tanık Nihat Doğan, "Orada karşılıklı bir tartışma çıktı. Ben arabadan indim. İçlerinden biri bana yumruk attı ama kişiyi tanıyamadım. Çetin'in Sabri abiye 8 el ateş ettiğini gördüm. Olay yerinde polisler vardı ama müdahale etmiyorlardı" ifadelerini kullandı.