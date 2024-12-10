SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ayakları üşüyeni soba gibi ısıtıyor: Tek lokması etkili! Özellikle sabah kahvaltısında...

Buz gibi havalarda çoğu kişi bir türlü ısınmayan ayaklardan şikayetçidir. Vücut ısısının düşmesi aynı zamanda birçok hastalığında habercisi olabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, ayak üşümesinin nedenlerini ve üşümeye karşı etkili yiyecekleri açıkladı. Detaylara birlikte bakalım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:56
Ayakları üşüyeni soba gibi ısıtıyor: Tek lokması etkili! Özellikle sabah kahvaltısında...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kış ayları geldiğinde vücut ısısı düşer ve üşüme artar. Özellikle ayakları hiç ısınmayanlar soğuk havalarda nasıl bir beslenme modeli izlemesi gerektiğini merak ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında elleri ayakları hiç ısınmayanlar için şifa niteliğinde besinleri açıkladı. İşte, Karatay'ın açıklamaları ve kış aylarında tüketilmesini elzemle önerdiği besinler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üşümenin nedeni vitamin eksikliği

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre şiddetli ayak üşümesi mineral ve vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir eksikliği de üşümeyi tetikliyor.

Karatay açıklamasında "Modern yataklar kış ve yaz aylarında yatağı soğutuyor, sentetik oldukları için. Ne kadar lüks olurlarsa olsun vücutta kasılma ve üşümeye neden oluyor." ifadelerini paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sağlıklı ve doğal içerikli beslenme modeli soğuk havalarda önemli

Karatay, doğal içeriğe sahip yağların korkmadan tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Sağlıklı ve doğal beslenme, vitaminler çok önemli. Kristal kaya tozu, doğal yağlar çok önemli. Bunları yiyeceğiz ki canlanalım. Fındık fıstık da çok önemli."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Kolestrolü yükseltirseniz, sağlıklı bütün yumurta yerseniz, köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmeli. Demir eksikliği çok önemli. Mineral eksikliği çok önemli."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Prof. Dr. Karatay "Yağlardan korkmayacağız. Kolestrol ilaçları da ayaklarda üşümeye neden oluyor." ifadelerini paylaştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye’yi bir daha böldürmeyiz mesajı! Terörün başı ezilecek deyip İsrail’i uyardı: Seyirci kalmayız
Türkiye’den ensarlığa yakışır uğurlama! Cilvegözü ve Yayladağı’nda Geri dönüş heyecanı... Suriyeli STK’larla masa kuruluyor
Başkan Erdoğan’dan İnsan Hakları Günü mesajında Suriye vurgusu: Ülkelerini yeniden ayağa kaldırmaları için her türlü desteği sağlayacağız
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? | Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama
42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
Suriye’de çıkmaza giren Kandil’in 6-8 Ekim hayali! Mustafa Karasu’dan Esad-PKK-İsrail itirafı: Silah bırakmam dedi özerklik istedi
Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor | Bakan Osman Aşkın Bak yatırımları anlattı! Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini duyurdu
Netanyahu hakim karşısında! Yolsuzluk davasında ilk kez ifade verdi: Yeraltında İHA korkusu
HTŞ lideri Cevlani A Haber’e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! Şam’a 25 kilometre
Suriye ile enerji adımı atılacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar işaret etti: Olağanüstü bir fırsat olabilir
Putin’in akıl hocası yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin’den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdı
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
Narin Güran cinayetinde yasak aşk kavgası! Baran Güran’dan dikkat çeken paylaşım! Çözülme yaşanacak mı?
SON DAKİKA