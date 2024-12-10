Ayakları üşüyeni soba gibi ısıtıyor: Tek lokması etkili! Özellikle sabah kahvaltısında...

Kış ayları geldiğinde vücut ısısı düşer ve üşüme artar. Özellikle ayakları hiç ısınmayanlar soğuk havalarda nasıl bir beslenme modeli izlemesi gerektiğini merak ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında elleri ayakları hiç ısınmayanlar için şifa niteliğinde besinleri açıkladı. İşte, Karatay'ın açıklamaları ve kış aylarında tüketilmesini elzemle önerdiği besinler...
(Takvim Foto Arşiv)
Üşümenin nedeni vitamin eksikliği
Prof. Dr. Canan Karatay'a göre şiddetli ayak üşümesi mineral ve vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir eksikliği de üşümeyi tetikliyor.
Karatay açıklamasında "Modern yataklar kış ve yaz aylarında yatağı soğutuyor, sentetik oldukları için. Ne kadar lüks olurlarsa olsun vücutta kasılma ve üşümeye neden oluyor." ifadelerini paylaştı.
(Takvim Foto Arşiv)
Sağlıklı ve doğal içerikli beslenme modeli soğuk havalarda önemli
Karatay, doğal içeriğe sahip yağların korkmadan tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
"Sağlıklı ve doğal beslenme, vitaminler çok önemli. Kristal kaya tozu, doğal yağlar çok önemli. Bunları yiyeceğiz ki canlanalım. Fındık fıstık da çok önemli."