Kadraj Galeri Kadraj İkon Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

Flört ettiğiniz kişiyle güzel ilerleyen bir iletişiminiz var. Ama ne olduysa bir anda ortadan yok oldu. Profil resmi sosyal medya hesaplarından bir anda silindi ve izine ulaşılmıyor! Tam da bu işaretlerle karşılaşıyorsanız maalesef ghostinge uğramış olabilirsiniz! Peki, ghosting nedir ve nasıl anlaşılır? İşte kılavuz niteliğinde maddeler...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:19
Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

İlişkilerde zaman zaman insanlar aniden kaybolabilir ve bu durumu "ghosting" olarak adlandırırız. Ghosting, bir kişinin başka birini herhangi bir açıklama yapmadan aniden ve tamamen iletişimsiz bırakmasıdır. İşte ghosting kavramının ne olduğu ve nasıl anlaşılacağına dair 4 önemli işaret...

Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

İletişimsizlik başlar

Ghosting, genellikle birden fazla kez mesajlara cevap vermemek ya da telefonları cevapsız bırakmakla başlar. Başlangıçta normal olan iletişim birdenbire kesilir.

Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

Hiçbir açıklama yoktur

Partnerlerden biri iletişimi keserken herhangi bir açıklama yapmaz. "Beni biraz yalnız bırak" ya da "İlgisizim" gibi basit bir ifade bile yoktur.

Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

Sosyal medya etkileşimi sıfırlanır

Ghosting yaşatan kişi, sosyal medya paylaşımlarına bile tepki vermez. Eskiden beğeni ya da yorum yapan kişi aniden hiçbir etkileşimde bulunmaz.

Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

İzler kaybolur

Ghosting, kişilerin aniden ortadan kaybolması olarak tanımlanır. Önceden düzenli bir şekilde görüştüğünüz biri birdenbire hayatınızdan silinmiş gibi olur.

SON DAKİKA SON DAKİKA