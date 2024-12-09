Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...

İlişkilerde zaman zaman insanlar aniden kaybolabilir ve bu durumu "ghosting" olarak adlandırırız. Ghosting, bir kişinin başka birini herhangi bir açıklama yapmadan aniden ve tamamen iletişimsiz bırakmasıdır. İşte ghosting kavramının ne olduğu ve nasıl anlaşılacağına dair 4 önemli işaret...