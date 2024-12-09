Öldürmez ama süründürür! Ghosting nedir, nasıl yapılır? Aşkından ölüp bittiğiniz kişi bunları yapıyorsa dikkat...
Flört ettiğiniz kişiyle güzel ilerleyen bir iletişiminiz var. Ama ne olduysa bir anda ortadan yok oldu. Profil resmi sosyal medya hesaplarından bir anda silindi ve izine ulaşılmıyor! Tam da bu işaretlerle karşılaşıyorsanız maalesef ghostinge uğramış olabilirsiniz! Peki, ghosting nedir ve nasıl anlaşılır? İşte kılavuz niteliğinde maddeler...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:19