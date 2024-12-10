Kişilik testi: Elinizin şekli karakterinizi ele veriyor! Uzun bir ele sahipseniz...

Zeki ve detaylara önem veren biri olduğunuzu gösterir. Pratik zekanızla sorunları hızla çözersiniz.

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Kısa eller

Kararlı ve kendine güvenen bir kişiliğiniz var. Hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışıyorsunuz.