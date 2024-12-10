Artık patatesler filizlenmeyecek! Meğer tazecik tüketmek için bunu yapmak yeterliymiş

Patateslerin filizlenmesi uzun süre tüketilmemeleri sonucu yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur. Bu durum patateslerin sağlık açısından tüketilmesini riskli hale getirebilir.

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Etkili ve basit bir yöntemi var

Filizlenme problemini çözmek için basit ve etkili bir yöntem bulunuyor. Elma, etilen gazı üreterek patateslerin filizlenmesini engeller ve onların taze kalmasını sağlar.