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MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 11 Aralık az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz’de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu bildirildi. Hissedilen deprem özellikle kıyı bölgelerinde hafif sarsıntılara yol açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 08:04 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 08:09
MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 11 Aralık az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

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Akdeniz'de bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremin ardından AFAD verileri paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Saat 07.44 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 9.1 km olarak açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD 11 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-11 07:44:18 34.82722 27.05611 9.1 MW 4.4 Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-11 07:09:37 37.03722 36.64056 7.0 ML 1.0 İslahiye (Gaziantep) Detay
2024-12-11 07:02:22 37.70833 35.42639 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-12-11 07:00:52 35.27694 28.09222 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-12-11 06:54:36 40.20222 31.75389 7.07 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-11 06:44:33 36.54389 41.62306 7.34 ML 2.0 Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin) Detay
2024-12-11 06:27:44 36.36972 36.06972 7.01 ML 1.8 Belen (Hatay) Detay
2024-12-11 06:23:28 38.28778 42.35556 7.0 ML 2.0 Merkez (Bitlis) Detay
2024-12-11 06:15:54 38.91833 35.56889 4.67 ML 2.0 Kocasinan (Kayseri) Detay
2024-12-11 06:12:44 35.53333 27.58222 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-11 05:39:11 36.00694 29.02139 8.88 ML 1.4 Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-12-11 05:33:30 38.32083 38.82028 8.92 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-11 05:30:12 38.65278 43.45417 7.0 ML 1.0 Tuşba (Van)
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