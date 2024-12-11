MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 11 Aralık az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Akdeniz'de bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremin ardından AFAD verileri paylaştı.
Akdeniz'de bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremin ardından AFAD verileri paylaştı.
Saat 07.44 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 9.1 km olarak açıklandı.
AFAD 11 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-12-11 07:44:18
|34.82722
|27.05611
|9.1
|MW
|4.4
|Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-12-11 07:09:37
|37.03722
|36.64056
|7.0
|ML
|1.0
|İslahiye (Gaziantep)
|Detay
|2024-12-11 07:02:22
|37.70833
|35.42639
|7.0
|ML
|1.4
|Yahyalı (Kayseri)
|Detay
|2024-12-11 07:00:52
|35.27694
|28.09222
|7.0
|ML
|1.8
|Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)
|Detay
|2024-12-11 06:54:36
|40.20222
|31.75389
|7.07
|ML
|1.7
|Beypazarı (Ankara)
|Detay
|2024-12-11 06:44:33
|36.54389
|41.62306
|7.34
|ML
|2.0
|Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
|Detay
|2024-12-11 06:27:44
|36.36972
|36.06972
|7.01
|ML
|1.8
|Belen (Hatay)
|Detay
|2024-12-11 06:23:28
|38.28778
|42.35556
|7.0
|ML
|2.0
|Merkez (Bitlis)
|Detay
|2024-12-11 06:15:54
|38.91833
|35.56889
|4.67
|ML
|2.0
|Kocasinan (Kayseri)
|Detay
|2024-12-11 06:12:44
|35.53333
|27.58222
|7.0
|ML
|2.0
|Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-12-11 05:39:11
|36.00694
|29.02139
|8.88
|ML
|1.4
|Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
|Detay
|2024-12-11 05:33:30
|38.32083
|38.82028
|8.92
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-12-11 05:30:12
|38.65278
|43.45417
|7.0
|ML
|1.0
|Tuşba (Van)