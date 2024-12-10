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İtiraf Müge Anlı'ya gelmişti! Türkiye'nin konuştuğu Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında geçtiğimiz zamanlarda işlenen Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş cinayetiyle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. İddianamede, eski eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş, sevgilisi Burhanettin Öztürk ve Karabulut’un annesi D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şaban Ataş'ı öldüren sanıkların, cinayet sırasında delilleri yok etmeye çalıştıkları ve Ataş'ın banka hesabından para transferi yaptıkları da belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:56
İtiraf Müge Anlı’ya gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu

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Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)

Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Cinayete kurban giden Şaban Ataş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Cinayete kurban giden Şaban Ataş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

'İPLE BOĞDU'
Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ
Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un 'Kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık' suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)

ATAŞ'A AİT ARACIN FREN HORTUMUNU KESMİŞ
İddianamede, Şaban Ataş'ın öldürülme nedeninin Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut arasındaki yasak aşk olduğu belirtildi. Öztürk ve Karabulut'un birlikte kaçıp yeni bir hayat kurmak için Ataş'ı engel olarak gördükleri için olayı planladıklarının tespit edildiği iddianamede yer aldı. Öztürk ve Karabulut'un olayı planlama süreci de iddianameye girdi. İddianamede, 2 sevgilinin Şubat 2024'te Ataş'ı öldürmek için birlikte hareket etmeye başladıkları belirtilerek, "İlk olarak Öztürk, Ataş'a ait aracın fren hortumlarını kesmiş ancak bu plan başarısız olmuştur. Devam eden süreçte, odun toplama bahanesiyle maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yapılmış, fakat bu girişimler de başarısız olmuştur" denildi.

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)

CİNAYETİ BÖYLE İŞLEMİŞLER
Cinayetin işleniş şekli de iddianamede şöyle anlatıldı:
"22 Mart 2024 tarihinde Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut'un talimatıyla Ataş'ın evine gelmiş ve mutfakta saklanan beyzbol sopası ile Ataş'ın başına vurmuştur. Burhanettin Öztürk'ün saldırısının ardından sanıklar, maktulün boğazını ip yardımıyla sıkarak öldürmüştür. Olay sırasında Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve annesi D.K de aktif rol almıştır. Şaban Ataş'ın cansız bedeni, sanıklar tarafından bağlanarak depo alanına sürüklenmiştir. Gün içinde cesedi nereye atacaklarını tartışan sanıklar, aynı günün akşamında Burhanettin Öztürk'ün römorklu aracı ile cesedi taşımış ve önceden belirlenen Sarıyer Mahallesi mevkindeki taşlık bir alana bırakmışlardır. Bu süreçte D.K. gözcülük yapmıştır."

PARA TRANSFERLERİ DE İDDİANAMEDE
Sanıklar, cinayet sırasında kullanılan beyzbol sopasını, Ataş'a ait cep telefonunu ve cüzdanı farklı noktalara atarak delilleri yok etmeye çalıştıkları da iddianameye girdi. Ayrıca sanıkların polis soruşturmasını yanıltmak amacıyla Şaban Ataş'ın kaybolduğu yönünde başvuruda bulunduklarına da dikkat çekildi. İddianamede, cinayetin ardından sanıkların Ataş'ın banka hesaplarından toplam 36 bin TL'yi Emine Karabulut'un hesabına aktarıp, cebindeki 1250TL'yi aldıkları da belirtildi.

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