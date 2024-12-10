İtiraf Müge Anlı’ya gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu

Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi. (ATV)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un 'Kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık' suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.