İzmir’de silahlı saldırıda şehit olan polise sosyal medyadan hakaret yağdırdı! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir 'in Seferihisar ilçesinde, gittikleri silahlı çatışma ihbarında açılan ateşte yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra şehit olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar paylaştıkları tespit edilen C.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

20 Kasım'da akşam saatlerinde Turabiye Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit polis memuru Mehmet Tozun (DHA)

POLİSİ HUSUMETLİSİ SANMIŞ!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik'i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Mehmet Salih Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

HUSUMETİN NEDENİ İSE ŞAŞIRTTI

Yapılan araştırmada, Seferihisar'da Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirlendi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.