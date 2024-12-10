İstanbul’da eski sevgili dehşeti! Kadın kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'da M.A. isimli erkek, eski sevgilisi S.S.'yi takip etti. M.A.'nın takibinden kurtulmak isteyen genç kadın, ev adresini değiştirdi. Ancak takıntılı sapık M.A., S.S.'yi adres değiştirmesine rağmen buldu. Genç kız, önceki gün yanında E.Ö. isimli başka bir kadınla yürürken M.A. gördü. Takıntılı sapık, S.S. ve E.Ö.'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan S.S. ve E.Ö., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, M.A.'yı gözaltına aldı. 3 suçtan aranması ve hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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