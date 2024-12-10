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Canavar baba! Önce eşini öldürdü bir gün sonra da çocuğunu

Mersin’de engelli Zafer Çakmak, sokak ortasında eşi Leyla Çakmak’ı öldürmüştü. Bir gün sonra da 8 yaşındaki oğlu M.Ç’yi hiç acımadan katletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Canavar baba! Önce eşini öldürdü bir gün sonra da çocuğunu

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Mersin'de koca vahşeti devam etti. Toroslar'da bir apartmandan ev alan Leyla Ç. (50), dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının engelli kocası Zafer Ç. (46), eşinin yanına gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Zafer Ç. eline aldığı silahla sokakta karısına ateş açtı. Koca, daha sonra 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Leyla Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Zafer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"İNTİHARA KALKIŞTI"
Katil zanlısı Zafer Ç.'nin yakalama çalışmaları devam ederken, önceki gün yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de katletti. Daha sonra Zafer Ç. aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs etti. Zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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