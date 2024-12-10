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Tekirdağ'da vahşet! Eşini yaraladı, yanındaki adamın boğazını kesti

Aykut E., börekçide oturan eşi Mavuş E.’yi 5 yerinden bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Yanındaki Hayrullah Karadeniz’i de boğazını keserek öldürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Tekirdağ’da vahşet! Eşini yaraladı, yanındaki adamın boğazını kesti

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Tekirdağ Çorlu'da Aykut E. eşi Mavuş E.'yi börekçide Hayrullah Karadeniz ile otururken gördü. Aykut, içeriye girdi. Buna sinirlenen öfkeli koca, yanında taşıdığı bıçağı çıkarttı. Aykut E. Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alındı. Mavuş E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, katil zanlısı Ayut E.'yi gözaltına aldı. Kullandığı bıçak, ucuzluk pazarından alındığı ortaya çıktı.

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