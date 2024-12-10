Tekirdağ’da vahşet! Eşini yaraladı, yanındaki adamın boğazını kesti

Tekirdağ Çorlu'da Aykut E. eşi Mavuş E.'yi börekçide Hayrullah Karadeniz ile otururken gördü. Aykut, içeriye girdi. Buna sinirlenen öfkeli koca, yanında taşıdığı bıçağı çıkarttı. Aykut E. Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alındı. Mavuş E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, katil zanlısı Ayut E.'yi gözaltına aldı. Kullandığı bıçak, ucuzluk pazarından alındığı ortaya çıktı.