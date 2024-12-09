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Antalya'da ehliyetsiz sürücü dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı: Yakalandı

Antalya'da ehliyetsiz bir sürücü polisin uygulama noktasında "dur" ihtarına uymadı. Motosikletle polise çarpan 16 yaşındaki çocuk motosikleti bırakıp kaçmak isterken yakalandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 00:18
Antalya’da ehliyetsiz sürücü dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı: Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk, motosikletle polise çarptı. Motosikleti bırakıp kaçmak isteyen çocuk, 30 metre ileride yakalandı.

İhtara uymadı polis memuruna çarpıp kaçtı (İHA)İhtara uymadı polis memuruna çarpıp kaçtı (İHA)

İHTARA UYMADI POLİSE ÇARPTI!

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde genel uygulama yapıldığı sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan S.Ç.B. (16), motosikletle Fatih N. isimli polis memuruna çarptı.

Kazada yaralanan polis memuru Fatih N. (İHA)Kazada yaralanan polis memuru Fatih N. (İHA)

Polise çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya başlayan S.Ç.B., 30 metre ileride kıskıvrak yakalandı.
Yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi ise çalışma arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polise çarpan ehliyetsiz 16 yaşındaki çocuk yakalandı (İHA)Polise çarpan ehliyetsiz 16 yaşındaki çocuk yakalandı (İHA)

KAÇAN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan çocuk, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Kazada yaralanan polis memuru Fatih N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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