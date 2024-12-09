Antalya’da ehliyetsiz sürücü dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı: Yakalandı

Kazada yaralanan polis memuru Fatih N. (İHA)

Polise çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya başlayan S.Ç.B., 30 metre ileride kıskıvrak yakalandı.

Yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi ise çalışma arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.